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В Салавате 3-летний ребенок едва не разбился с насмерть, выпав с балкона 5 этажа

В Башкирии 3-летний мальчик выжил после падения с балкона 5 этажа.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате произошел трехлетний ребенок выпал с балкона пятого этажа. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами госпитализировали в городскую больницу.

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, для оказания специализированной помощи к ребенку из Уфы направили санитарную авиацию. Также была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром.

По состоянию на утро 2 июня, врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое.

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