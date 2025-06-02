Режим повышенной готовности из-за подтопления ввели в селе Ростовской области

На территории села Покровское в Неклиновском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Василий Даниленко.
— В результате неблагоприятных метеоусловий произошло подтопление нескольких улиц. Принято решение о введении на территории села режима повышенной готовности, — написал Василий Даниленко.
По словам чиновника, спасательные службы в населенном пункте задействовали вчера, 1 июня. Тогда же начались подворовые обходы для оперативной помощи местным жителям. Василий Даниленко напомнил, что при любых происшествиях следует звонить по номеру «112».
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