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Режим повышенной готовности из-за подтопления ввели в селе Ростовской области

В селе Ростовской области подтопило нескольких улиц, на месте работают спасатели.

Источник: Комсомольская правда

На территории села Покровское в Неклиновском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил районный глава Василий Даниленко.

— В результате неблагоприятных метеоусловий произошло подтопление нескольких улиц. Принято решение о введении на территории села режима повышенной готовности, — написал Василий Даниленко.

По словам чиновника, спасательные службы в населенном пункте задействовали вчера, 1 июня. Тогда же начались подворовые обходы для оперативной помощи местным жителям. Василий Даниленко напомнил, что при любых происшествиях следует звонить по номеру «112».

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