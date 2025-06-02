В Самарской области 19-летний парень украл у пенсионера электроинструмент

Это случилось в Октябрьске. Молодой злоумышленник причинил ущерб на 37 тыс. рублей, уточнили в региональном главке.
О пропаже устройства полицейским рассказал 68-летний пенсионер. Объяснил: всё лежало в гараже, в который не заходил почти месяц. Сотрудники осмотрели место инцидента и выяснили: неизвестный залез в помещение через незапертую дверь.
В тот же день проверили потенциальные точки сбыта и ранее судимых граждан. Узнали: за кражей стоит 19-летний местный. Задержали и отвезли в отдел. Признал вину и добавил: электроинструмент продал соседу. На парня завели уголовное дело.
А в Новокуйбышевске 36-летняя экс-сотрудница пункта выдачи заказов похитила товары на 280 тыс. рублей. Она заказывала изделия, потом оформляла возврат, но вещи оставляла себе.
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