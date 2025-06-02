В Бобруйске ночью случился пожар в общежитии

Прибывшие на место работники МЧС увидели горение оконной рамы на девятом этаже. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет, эвакуация жильцов общежития не потребовалась.
Причина происшествия устанавливается.
В Бобруйске ночью 2 июня очевидец сообщил спасателям МЧС Беларуси о пожаре в общежитии.
Прибывшие на место работники МЧС увидели горение оконной рамы на девятом этаже. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет, эвакуация жильцов общежития не потребовалась.
Причина происшествия устанавливается.