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В Бобруйске ночью случился пожар в общежитии

В Бобруйске ночью 2 июня очевидец сообщил спасателям МЧС Беларуси о пожаре в общежитии.

Источник: МЧС Беларуси

Прибывшие на место работники МЧС увидели горение оконной рамы на девятом этаже. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет, эвакуация жильцов общежития не потребовалась.

Причина происшествия устанавливается.