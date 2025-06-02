В Красноярске экс-педагог осуждена за жестокое обращение с учеником-аутистом

Как сообщили в краевой прокуратуре, педагог-психолог на протяжении полугода — с ноября 2023 года по апрель 2024 года — систематически унижала третьеклассника с аутизмом. Несмотря на то, что мальчик не мог говорить и защищать себя, он полностью осознавал происходящее.
Изменения в поведении ребенка заметила его мать. Подозревая, что что-то не так, она положила в рюкзак сына диктофон. После прослушивания записи женщина была шокирована: педагог использовала ненормативную лексику и угрожала ребенку. Это привлекло внимание различных ведомств.
2 июня 2025 года стало известно, что экс-педагог была признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением. В качестве наказания ей назначили 380 часов обязательных работ, а также взыскали 200 тысяч рублей в пользу мальчика.
На судебном заседании женщина пыталась оправдаться, утверждая, что ее действия ограничивались лишь словами и не могут считаться жестоким обращением.
Ранее рассказывали, что в Красноярске рабочий погиб на стройке после падения грузовой люльки.