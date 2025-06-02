В Красноярске экс-педагог осуждена за жестокое обращение с учеником-аутистом

Как сообщили в краевой прокуратуре, педагог-психолог на протяжении полугода — с ноября 2023 года по апрель 2024 года — систематически унижала третьеклассника с аутизмом. Несмотря на то, что мальчик не мог говорить и защищать себя, он полностью осознавал происходящее.