В Красноярске на стройке погиб рабочий после падения люльки с 17 этажа

Согласно предварительным данным, строитель оказался в зоне, где с верхних этажей убирали строительный мусор. В какой-то момент грузовая люлька, подвешенная на кран, сорвалась с высоты 17 этажа и рухнула вниз. Мужчина, находившийся рядом с домом, оказался под ударом. Травмы были несовместимы с жизнью — он умер до прибытия скорой помощи.