В Красноярске на стройке погиб рабочий после падения люльки с 17 этажа

Согласно предварительным данным, строитель оказался в зоне, где с верхних этажей убирали строительный мусор. В какой-то момент грузовая люлька, подвешенная на кран, сорвалась с высоты 17 этажа и рухнула вниз. Мужчина, находившийся рядом с домом, оказался под ударом. Травмы были несовместимы с жизнью — он умер до прибытия скорой помощи.
Погибший, по информации следствия, — 42-летний гражданин Таджикистана. Сейчас проверяется, был ли он официально оформлен на работу и соблюдались ли на стройке меры безопасности.
Следователи и прокуратура уже начали проверку по статье о нарушении правил безопасности, приведших к гибели человека. На месте продолжают работать криминалисты. Не исключено, что после экспертиз будет возбуждено уголовное дело.