«Веста» сбила 10-летнюю девочку на велосипеде в Октябрьском районе Самары

Всего 1 июня в 63-м регионе зарегистрировали пять ДТП с пятью пострадавшими и 346 нарушений ПДД. А в селе Подстепки произошла авария с Kia Cerato и мотороллером Tank. Медпомощь потребовалась двум несовершеннолетним.