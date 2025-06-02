Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Веста» сбила 10-летнюю девочку на велосипеде в Октябрьском районе Самары

Это случилось в воскресенье около ТЦ «Мега-Сити» на улице Ново-Садовой.

Это случилось в воскресенье около ТЦ «Мега-Сити» на улице Ново-Садовой. Подробностями поделились представители областного ГУ МВД.

Правоохранители уточнили: в Октябрьском районе города 56-летний водитель «Весты» сбил 10-летнюю велосипедистку. После столкновения с легковушкой около здания № 160 м ребенка отвезли в больницу.

Всего 1 июня в 63-м регионе зарегистрировали пять ДТП с пятью пострадавшими и 346 нарушений ПДД. А в селе Подстепки произошла авария с Kia Cerato и мотороллером Tank. Медпомощь потребовалась двум несовершеннолетним.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.