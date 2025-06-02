«Веста» сбила 10-летнюю девочку на велосипеде в Октябрьском районе Самары

Это случилось в воскресенье около ТЦ «Мега-Сити» на улице Ново-Садовой. Подробностями поделились представители областного ГУ МВД.
Правоохранители уточнили: в Октябрьском районе города 56-летний водитель «Весты» сбил 10-летнюю велосипедистку. После столкновения с легковушкой около здания № 160 м ребенка отвезли в больницу.
Всего 1 июня в 63-м регионе зарегистрировали пять ДТП с пятью пострадавшими и 346 нарушений ПДД. А в селе Подстепки произошла авария с Kia Cerato и мотороллером Tank. Медпомощь потребовалась двум несовершеннолетним.
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