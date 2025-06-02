В Прикамье ортопед 2 года фиктивно получала зарплату, деля её с главврачом

Ортопед из Пермского края на протяжении двух лет фиктивно получала зарплату и делила её с главврачом, сообщает прокуратура региона.
Преступная схема с участием хирурга и руководителя больницы была выявлена прокуратурой в Частинском округе. Во время проверки надзорный орган выяснил, что одна из врачей — хирург-ортопед — была трудоустроена в больницу формально. На деле врач не оказывала помощь пациентам, а лишь получала зарплату.
Реализовать растрату бюджетных денег удалось женщине вместе с бывшим главврачом больницы, с которой они делили заработную плату. Всего они успели украсть 220 тысяч рублей. После выявления преступления в отношении женщин было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ. Суд признал их виновными.
«Суд вынес приговор двум медицинским работникам. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге)», — рассказывает прокуратура Пермского края.
Инстанция взыскала с женщин причинённый ущерб, назначила им штрафы и запретила экс-главврачу заниматься руководством медицинских учреждений на два года.