В Прикамье ортопед 2 года фиктивно получала зарплату, деля её с главврачом

Преступная схема с участием хирурга и руководителя больницы была выявлена прокуратурой в Частинском округе. Во время проверки надзорный орган выяснил, что одна из врачей — хирург-ортопед — была трудоустроена в больницу формально. На деле врач не оказывала помощь пациентам, а лишь получала зарплату.