Водитель вылетевшего в кювет «Форда» умер в больнице в Воронежской области

Авария произошла 1 июня примерно в 17.05 в Калачеевском районе на 14 км автодороги «Калач-Подгорное-Никольское 2-е». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Форд-Фокус», 46-летний житель Воробьевского района, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и вылетел в кювет. Затем легковушка опрокинулась.
В результате ДТП водитель получил травмы и по скорой попал в больницу. Медики не смогли его спасти. Он скончался.
Сотрудниками полиции по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.