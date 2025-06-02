Предмет, похожий на снаряд, обнаружили в одном из воронежских дворов

Предмет, похожий на снаряд, обнаружили под окнами жилого дома после ночной атаки на Воронежскую область. Двор оцепили, а на месте работает полиция, рассказали очевидцы в соцсетях утром понедельника, 2 июня.
В облправительстве сообщили, что объект не представляет опасности для местных жителей, однако в соответствии с обычной практикой для дополнительной безопасности объект перед вывозом осмотрят взрывотехники.
Также воронежцам напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу звонить в 112 и строго следовать указаниям спецслужб.