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Предмет, похожий на снаряд, обнаружили в одном из воронежских дворов

Угрозы для местных жителей нет.

Источник: Аргументы и факты

Предмет, похожий на снаряд, обнаружили под окнами жилого дома после ночной атаки на Воронежскую область. Двор оцепили, а на месте работает полиция, рассказали очевидцы в соцсетях утром понедельника, 2 июня.

В облправительстве сообщили, что объект не представляет опасности для местных жителей, однако в соответствии с обычной практикой для дополнительной безопасности объект перед вывозом осмотрят взрывотехники.

Также воронежцам напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу звонить в 112 и строго следовать указаниям спецслужб.