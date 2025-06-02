Житель Красноярска оформил микрозайм по паспорту своего друга

В Красноярске 19-летний местный житель предстанет перед судом за хищение 30 тысяч рублей у микрофинансовой организации. По версии краевой прокуратуры, летом 2024 года молодой человек, испытывая нужду в деньгах, полез за идеями легких заработков в интернет и нашел, как ему показалось, «отличный путь обогащения».