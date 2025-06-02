Житель Красноярска оформил микрозайм по паспорту своего друга

В Красноярске 19-летний местный житель предстанет перед судом за хищение 30 тысяч рублей у микрофинансовой организации. По версии краевой прокуратуры, летом 2024 года молодой человек, испытывая нужду в деньгах, полез за идеями легких заработков в интернет и нашел, как ему показалось, «отличный путь обогащения».
Он оформил займ онлайн, однако возвращать его не собирался. Для конспирации юноша направил в микрофинансовую организацию заявку с паспортными данными своего друга, но банковский счет указал свой.
Заявку одобрили, и молодой человек получил на карту пять тысяч рублей. После этого он оформил еще семь кредитов на сумму 25 тысяч рублей.
— Только вот обмануть систему оказалось проще, чем скрыть преступление от правоохранительных органов, — добавили в надзорном ведомстве.
Теперь по статье «Мошенничество» аферисту грозит до двух лет лишения свободы.