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Житель Красноярска оформил микрозайм по паспорту своего друга

Перед судом предстанет житель Красноярска за хищение 30 тысяч рублей у микрофинансовой организации.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 19-летний местный житель предстанет перед судом за хищение 30 тысяч рублей у микрофинансовой организации. По версии краевой прокуратуры, летом 2024 года молодой человек, испытывая нужду в деньгах, полез за идеями легких заработков в интернет и нашел, как ему показалось, «отличный путь обогащения».

Он оформил займ онлайн, однако возвращать его не собирался. Для конспирации юноша направил в микрофинансовую организацию заявку с паспортными данными своего друга, но банковский счет указал свой.

Заявку одобрили, и молодой человек получил на карту пять тысяч рублей. После этого он оформил еще семь кредитов на сумму 25 тысяч рублей.

— Только вот обмануть систему оказалось проще, чем скрыть преступление от правоохранительных органов, — добавили в надзорном ведомстве.

Теперь по статье «Мошенничество» аферисту грозит до двух лет лишения свободы.