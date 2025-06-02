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В Красноярске женщина напала на девушку, вырвав у нее клок волос

В Красноярске произошел инцидент, в результате которого неизвестная женщина напала на молодую девушку, вырвав у нее клок волос.

Об этом рассказали в телеграм-канале Kras Mash.

Все случилось во дворе жилого дома на улице Апрельской. Пострадавшая сообщила, что утром, возвращаясь от подруги, она открыла ворота незнакомке. В момент, когда они подошли к подъезду, женщина неожиданно напала на девушку сзади, избив ее и вырвав волосы.

На помощь пострадавшей пришли жильцы дома, которые вышли из подъезда и остановили агрессора. По словам девушки, нападавшая обвиняла ее в краже сумки.

Пострадавшая уже подала заявление в полицию и получила направление на медицинское освидетельствование. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее рассказывали, что в Красноярске на стройке погиб рабочий.