В Красноярске женщина напала на девушку, вырвав у нее клок волос

Об этом рассказали в телеграм-канале Kras Mash.
Все случилось во дворе жилого дома на улице Апрельской. Пострадавшая сообщила, что утром, возвращаясь от подруги, она открыла ворота незнакомке. В момент, когда они подошли к подъезду, женщина неожиданно напала на девушку сзади, избив ее и вырвав волосы.
На помощь пострадавшей пришли жильцы дома, которые вышли из подъезда и остановили агрессора. По словам девушки, нападавшая обвиняла ее в краже сумки.
Пострадавшая уже подала заявление в полицию и получила направление на медицинское освидетельствование. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
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