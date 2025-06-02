В Красноярске женщина напала на девушку, вырвав у нее клок волос

Все случилось во дворе жилого дома на улице Апрельской. Пострадавшая сообщила, что утром, возвращаясь от подруги, она открыла ворота незнакомке. В момент, когда они подошли к подъезду, женщина неожиданно напала на девушку сзади, избив ее и вырвав волосы.