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В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. В Керчи завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении пенсионера, покушавшегося на убийство родственницы в 2007 году. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и управления Следкома по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру в Керчи, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай.

«Выстрелив женщине в живот из заранее спрятанного пистолета “ТТ”, он намеревался произвести второй выстрел, однако женщина, оттолкнув злоумышленника, покинула место происшествия», — сообщили в СК.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия.

«В связи с сопротивлением потерпевшей и своевременным оказанием медицинской помощи, довести задуманное до конца обвиняемому не удалось», — добавили в прокуратуре.

Следователями были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства.

От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности.