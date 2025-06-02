В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности

От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.