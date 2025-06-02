В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности

По версии следствия, в июне 2007 года 67-летний местный житель, не желая делить с бывшей женой своего сына квартиру в Керчи, доля на которую была определена судом, заманил ее в сарай.
«Выстрелив женщине в живот из заранее спрятанного пистолета “ТТ”, он намеревался произвести второй выстрел, однако женщина, оттолкнув злоумышленника, покинула место происшествия», — сообщили в СК.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия.
«В связи с сопротивлением потерпевшей и своевременным оказанием медицинской помощи, довести задуманное до конца обвиняемому не удалось», — добавили в прокуратуре.
Следователями были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства.
От правоохранительных органов мужчина скрылся и объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель села Партизанское Симферопольского района приговорен к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и знакомого на почве ревности.