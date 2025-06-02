Экс-руководитель «Инвалидов войны» и его сообщник обвиняются в завладении санаторием за миллиард

Сотрудники МВД России при содействии ФСБ задержали бывшего руководителя общественной организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного и генерального директора АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн “Ветеран-Русь” Валерия Белялова. Их подозревают в мошенничестве и незаконном отчуждении имущества на сумму свыше одного миллиарда рублей сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В марте 2017 года, подозреваемые организовали схему по незаконной передаче комплекса зданий центра реабилитации “Русь” в Московской области. Следствие утверждает, что сделка была проведена с нарушениями: решение о передаче объекта приняло собрание, не имевшее на это полномочий.
В мае 2023 года Рузский районный суд признал сделку по передаче санатория “Русь” незаконной. Однако объект до сих пор остаётся зарегистрированным на другую некоммерческую организацию. Чтобы предотвратить дальнейшее распоряжение имуществом, следователи намерены запросить арест санатория у Мещанского районного суда Москвы.
В ходе расследования были проведены обыски у подозреваемых в Москве и Подмосковье. У них изъяты важные для дела документы, компьютерная техника и другие материалы.
Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обоим фигурантам. Андрей Чепурной ранее, в 2019 году, был приговорён к двум годам условно за растрату средств той же организации.
Сейчас следствие продолжает выяснять, кто ещё мог быть причастен к преступлению, а также устанавливает полную картину произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководства МВД и Генеральной прокуратуры.