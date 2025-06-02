Экс-руководитель «Инвалидов войны» и его сообщник обвиняются в завладении санаторием за миллиард

В марте 2017 года, подозреваемые организовали схему по незаконной передаче комплекса зданий центра реабилитации “Русь” в Московской области. Следствие утверждает, что сделка была проведена с нарушениями: решение о передаче объекта приняло собрание, не имевшее на это полномочий.