Поезд Минск — Анапа изменит маршрут из-за обрушения мостов

На время восстановления изменена схема движения отдельных пассажирских маршрутов. Поезд № 490 Минск — Анапа временно следует через станции Смоленск и Красное. Поезд № 86 курсирует по укороченному маршруту от станции Брянск. Для доставки пассажиров в областной центр организовано автобусное сообщение от Почепа и Унечи, а до Почепа следует рельсовый автобус № 910 из Климова.