В Самарской области столкнулись грузовик КамАЗ и легковой УАЗ Патриот

В Волжском районе самарского региона произошло ДТП с участием большегруза. Подробности рассказали в областном ГУ МЧС.
Как стало известно, во время движение по трассе в обход Самары столкнулись грузовик КамАЗ и внедорожник УАЗ Патриот.
На месте аварии работали спасатели. При ДТП пострадали 2 человека, их доставили в медучреждение.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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