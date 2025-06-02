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В Самарской области столкнулись грузовик КамАЗ и легковой УАЗ Патриот

В Волжском районе самарского региона произошло ДТП с участием большегруза.

В Волжском районе самарского региона произошло ДТП с участием большегруза. Подробности рассказали в областном ГУ МЧС.

Как стало известно, во время движение по трассе в обход Самары столкнулись грузовик КамАЗ и внедорожник УАЗ Патриот.

На месте аварии работали спасатели. При ДТП пострадали 2 человека, их доставили в медучреждение.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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