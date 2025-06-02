Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32-летнего мужчину, пропавшего во время купания в Башкирии, нашли мертвым

В Башкирии нашли мертвым пропавшего во время купания мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 2 июня, в Дюртюлинском районе Башкирии спасатели обнаружили тело 32-летнего мужчины, пропавшего накануне во время купания в реке Белой. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, погибший пропал вчера вечером.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняются. В ГК ЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды.

— Купаться можно только в официально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не переоценивайте свои силы и избегайте купания в одиночку, — заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.