32-летнего мужчину, пропавшего во время купания в Башкирии, нашли мертвым

Сегодня утром, 2 июня, в Дюртюлинском районе Башкирии спасатели обнаружили тело 32-летнего мужчины, пропавшего накануне во время купания в реке Белой. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, погибший пропал вчера вечером.
Обстоятельства трагедии сейчас выясняются. В ГК ЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды.
— Купаться можно только в официально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не переоценивайте свои силы и избегайте купания в одиночку, — заявили в ведомстве.
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