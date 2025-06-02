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Во время тушения крупного пожара в поселке Донское от обрушения крыши пострадали два сотрудника МЧС

Травмированные пожарные госпитализированы.

Источник: МЧС РФ

Крупный пожар произошел в поселке Донское вечером 1 июня. На территории бывшей военной части горело неэксплуатируемое складское помещение на площади 450 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, двое пожарные во время тушения попали под обрушившуюся крышу. Мужчины пострадали.

«В результате тушения была обрушена кирпичная стена, двое огнеборцев получили травмы. Пострадавшие переданы медикам и госпитализированы в БСМП», — говорится в сообщении.

Причиной пожара мог стать поджог.