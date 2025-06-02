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При пожаре со взрывом бочек в Пермском крае сгорел гараж с авто и трактором

Пожар охватил 100 квадратных метров.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Гараж с трактором и авто сгорел при пожаре со взрывом бочек в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.

Опасное возгорание произошло в Лысьвенском округе. 1 июня в пермских телеграм-каналах было опубликовано видео, снятое в посёлке Кормовище на улице Советской. На кадрах местных жители наблюдали за мощным пожаром. Во время съёмки ролика происходит резкий всполох со звуком взрыва.

На следующий день происшествие прокомментировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт взрыва и происшествия и рассказали его подробности. Как оказалось, происшествие случилось в 13 часов дня. Предварительной причиной стало нарушение во время проведения огневых работ.

«Предварительно, из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ загорелись надворные постройки и дощаный гараж. В гараже находились трактор и легковой автомобиль. При пожаре произошел взрыв двух бочек с бензином и дизельным топливом», — рассказывает региональное ГУ МЧС.

Ликвидировать пожар на площади 100 квадратных метров удалось силами 24 пожарных и четырёх единиц техники. Во время инцидента никто не пострадал.