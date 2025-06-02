При пожаре со взрывом бочек в Пермском крае сгорел гараж с авто и трактором

На следующий день происшествие прокомментировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт взрыва и происшествия и рассказали его подробности. Как оказалось, происшествие случилось в 13 часов дня. Предварительной причиной стало нарушение во время проведения огневых работ.