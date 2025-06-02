Богомаз: на строительство нового моста в Брянской области может уйти 4 месяца

Вечером 31 мая на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Всего в поезде находились 388 человек. Погибли семь человек, пострадали — 104. В больницы региона и Москвы госпитализировали 64 пассажира, из них семь — в тяжелом состоянии, сообщали ранее в Минздраве.