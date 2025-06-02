МВД заявило о задержании с опасным грузом белоруса, которому грозит до 15 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что оперативниками наркоконтроля Гомельской области совместно с сотрудниками Витебской таможни с поличным в Минске был задержан 41-летний гомельчанин. Удалось установить, что фигурант работал оптово-розничным курьером интернет-наркошопа.
В ведомстве добавили, что расфасованную партию «товара» житель Гомеля привез из соседней страны с целью дальнейшей реализации в Беларуси. Говорится, что при нем было найдено и изъято более четырех килограммов опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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