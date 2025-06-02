МВД заявило о задержании с опасным грузом белоруса, которому грозит до 15 лет

В ведомстве добавили, что расфасованную партию «товара» житель Гомеля привез из соседней страны с целью дальнейшей реализации в Беларуси. Говорится, что при нем было найдено и изъято более четырех килограммов опасного психотропа. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.