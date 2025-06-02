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В Иркутске 43-летний мужчина погиб на строительной площадке

Во время работы строитель упал с поддона, и его придавило стройматериалами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 43-летний мужчина погиб во время работ на строительной площадке многоэтажного дома на улице Сарафановской. Рабочий стоял на поддоне с бетонными блоками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе следственного комитета по региону, в какой-то момент платформа наклонилась, и мужчина упал вниз. После падения его придавило стройматериалами насмерть.

— Следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска организовал процессуальную проверку по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку документов по технике безопасности на строительном объекте. Прокуратура по Иркутской области также контролирует ход дела.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что подрядчик присвоил себе 49 миллионов рублей для реконструкции моста.