В Иркутске 43-летний мужчина погиб на строительной площадке

В Иркутске 43-летний мужчина погиб во время работ на строительной площадке многоэтажного дома на улице Сарафановской. Рабочий стоял на поддоне с бетонными блоками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе следственного комитета по региону, в какой-то момент платформа наклонилась, и мужчина упал вниз. После падения его придавило стройматериалами насмерть.