В Иркутске 43-летний мужчина погиб на строительной площадке

В Иркутске 43-летний мужчина погиб во время работ на строительной площадке многоэтажного дома на улице Сарафановской. Рабочий стоял на поддоне с бетонными блоками. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе следственного комитета по региону, в какой-то момент платформа наклонилась, и мужчина упал вниз. После падения его придавило стройматериалами насмерть.
— Следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска организовал процессуальную проверку по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося и проводят проверку документов по технике безопасности на строительном объекте. Прокуратура по Иркутской области также контролирует ход дела.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что подрядчик присвоил себе 49 миллионов рублей для реконструкции моста.