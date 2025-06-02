22-летний парень на Ford опрокинулся и погиб в Самарской области утром 2 июня

Это произошло в понедельник в Сызранском районе губернии, сообщили в региональном главке.
22-летний парень на Ford ехал с трассы М-5 «Урал» в сторону села Варламово. На 1-м километре одноименной дороги потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся. Молодой водитель погиб на месте аварии.
Правоохранители выясняют детали утреннего происшествия. До этого в Самарской области 51-летний мужчина на «Весте» врезался в забор. После столкновения его госпитализировали.
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