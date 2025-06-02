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В Хабаровском крае труп выдал мужчину за рулём машины погибшего

В Хабаровском крае нашли труп, и мужчину задержали на авто убитого.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло в селе Ильинка.

В минувшие выходные местные жители обнаружили на улице тело 42-летнего мужчины с множественными травмами. Они сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Позже сотрудники полиции остановили автомобиль погибшего, за рулём которого находился незнакомец. В салоне машины и на одежде водителя были заметны следы, указывающие на причастность к преступлению. Мужчину задержали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Хабаровского района, сообщает прокуратура Хабаровского края.