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Карантин по лептоспирозу ввели в Промышленном районе Самары

С 2 июня 2025 года в Самаре введен карантин из-за вспышки лептоспироза.

С 2 июня 2025 года в Самаре введен карантин из-за вспышки лептоспироза. Очаг заболевания обнаружен в Промышленном районе, в доме на улице Зарайской, 3.

В связи с этим введен запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок в радиусе 1 км от указанного адреса.

Карантин будет снят после того, как последнее больное животное либо погибнет, либо выздоровеет, и будут получены результаты лабораторных анализов.

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Leptospira. Это заболевание может поражать как животных, так и людей.

Болезнь передается через контакт с зараженными животными или их выделениями, а также через загрязненную воду и почву.

Эта инфекция может быть серьезным заболеванием, особенно если его не лечить вовремя. При подозрении на заражение важно обратиться к врачу.

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