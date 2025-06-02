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МИД прокомментировал информацию о задержании россиян в Венесуэле

Посольство России в Каракасе проверяет информацию о задержании силовиками группы российских граждан. Диппредставительство направило запрос венесуэльским властям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Нам известно о сообщениях о задержании венесуэльскими силовыми структурами группы находящихся в этой стране российских граждан… В случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет, безусловно, оказано необходимое консульское содействие», — прокомментировала Захарова, которую цитирует пресс-служба МИД.

Накануне Infobae со ссылкой на источники сообщил, что президент российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и его «группа казаков» арестована главным управлением военной контрразведки Венесуэлы. Причины неизвестны. Венесуэльский портал утверждал, что деятельность Фроленко вызвала недовольство у посла РФ в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова.

По словам Марии Захаровой, российско-венесуэльская торговая палата — автономно действующая посредническая организация, которая «декларирует стремление оказывать содействие развитию торгово-экономических связей между двумя странами». Комментировать ее деятельность представитель МИД не стала, хотя уточнила, что у ведомства «оценки на этот счет имеются».