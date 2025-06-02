МИД прокомментировал информацию о задержании россиян в Венесуэле

По словам Марии Захаровой, российско-венесуэльская торговая палата — автономно действующая посредническая организация, которая «декларирует стремление оказывать содействие развитию торгово-экономических связей между двумя странами». Комментировать ее деятельность представитель МИД не стала, хотя уточнила, что у ведомства «оценки на этот счет имеются».