Уроженца Донецка объявили в розыск после атаки БПЛА на Иркутскую область

Телеграм-канал Baza пишет, что именно Тимофееву принадлежали фуры, из которых вылетали дроны. Как и «Осторожно, новости», Baza отмечает, что мужчина родился в Житомире, а не в Донецке, затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область.