Уроженца Донецка объявили в розыск после атаки БПЛА на Иркутскую область

После атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области в розыск объявили уроженца Донецка — 37-летнего Артема Тимофеева. Соответствующая ориентировка опубликована на странице администрации Усть-Кута в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении администрации говорится, что Тимофеев, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая». Атака была совершена накануне, 1 июня. В результате удара загорелись нескольких единиц авиационной техники, сообщало Минобороны.
Позже пост с информацией о розыске удалили со страницы администрации Усть-Кута во «ВКонтакте» и в телеграм-канале.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления МВД. В пресс-службе СУ СК по Иркутской области отказались от комментариев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что целью атаки была военная часть в поселке Среднем Усольского района. Дроны были запущены из фуры. Минобороны указывало, что беспилотники запускали «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов».
Телеграм-канал Baza пишет, что именно Тимофееву принадлежали фуры, из которых вылетали дроны. Как и «Осторожно, новости», Baza отмечает, что мужчина родился в Житомире, а не в Донецке, затем какое-то время жил в Киеве. Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область.
По данным телеграм-канала Mash, российский паспорт Тимофеев получил в Ростовской области. Ранее он работал в ООО «АРС Групп», производство которого находится в том числе на Урале.
Последний раз фотографии из Киева на предполагаемой странице Тимофеева во «ВКонтакте» были опубликованы в октябре 2014 года. В графе «Город» на странице указан Челябинск.
По данным Минобороны, 1 июня атаке подвергся аэродром не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Вечером того же дня военное ведомство сообщило, что некоторые участники терактов задержаны. «Интерфакс» писал, что силовики опросили водителя фуры.