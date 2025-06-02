Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер главный китайский военачальник Сюй Цилян

Бывший заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Сюй Цилян умер в возрасте 75 лет в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление властей. South China Morning Post (SCMP) называет его главным китайским военачальником.

Источник: РБК

Сюй умер в 12:12 (07:12 мск) в понедельник, 2 июня. Причиной, по официальным данным, стала болезнь.

На военную службу он поступил в июле 1966 года, и спустя год вступил в КПК. В июне 2007 года ему присвоили звание генерал-полковника ВВС.

Сюй был заместителем начальника Генерального штаба Народной освободительной армии Китая (НОАК) и командующим ВВС. Пост заместителя председателя ЦВС он занимал с 2012 по 2022 год.

Сюй Цилян также был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 18-го и 19-го созывов.

Генерал был первым заместителем председателя ЦВС, не являвшимся выходцем из сухопутной армии, отмечает SCMP. Это символизировало ориентацию китайской армии на ведение войны в значительной степени с использованием различных родов войск, пишет издание.