Умер главный китайский военачальник Сюй Цилян

Сюй умер в 12:12 (07:12 мск) в понедельник, 2 июня. Причиной, по официальным данным, стала болезнь.
На военную службу он поступил в июле 1966 года, и спустя год вступил в КПК. В июне 2007 года ему присвоили звание генерал-полковника ВВС.
Сюй был заместителем начальника Генерального штаба Народной освободительной армии Китая (НОАК) и командующим ВВС. Пост заместителя председателя ЦВС он занимал с 2012 по 2022 год.
Сюй Цилян также был членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 18-го и 19-го созывов.
Генерал был первым заместителем председателя ЦВС, не являвшимся выходцем из сухопутной армии, отмечает SCMP. Это символизировало ориентацию китайской армии на ведение войны в значительной степени с использованием различных родов войск, пишет издание.