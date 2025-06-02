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В Дагестане люди помогли застрявшему во дворе медведю. Видео

В Докузпаринском районе Дагестана местные жители обнаружили медведя, который забежал во двор и не мог найти выход. Благодаря смекалке людей, скинувших ему лестницу, животное благополучно покинуло территорию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Жители Докузпаринского района Дагестана помогли медведю выбраться из бетонного двора,куда он случайно забежал, сообщает телеграм-канал Baza.

Очевидцы рассказали, что медведь долго пытался выбраться, перемещаясь по территории и рыча. Сначала люди были обеспокоены за свою безопасность, затем их внимание переключилось на судьбу зверя.

В какой-то момент медведю забросили лестницу. Мишка воспользовался ею и благополучно выбрался из двора, уйдя из населенного пункта.

Счастливый финал обошёлся без жертв и травм — как для людей, так и для самого героя этой истории.