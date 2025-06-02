В Дагестане люди помогли застрявшему во дворе медведю. Видео

Жители Докузпаринского района Дагестана помогли медведю выбраться из бетонного двора,куда он случайно забежал, сообщает телеграм-канал Baza.
Очевидцы рассказали, что медведь долго пытался выбраться, перемещаясь по территории и рыча. Сначала люди были обеспокоены за свою безопасность, затем их внимание переключилось на судьбу зверя.
В какой-то момент медведю забросили лестницу. Мишка воспользовался ею и благополучно выбрался из двора, уйдя из населенного пункта.
Счастливый финал обошёлся без жертв и травм — как для людей, так и для самого героя этой истории.