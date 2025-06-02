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В Чебоксарах часть здания упала на машины

В Чебоксарах, в доме № 13 Восточного посёлка, произошло падение части парапета с 17-го этажа. По предварительным данным, фрагменты конструкции упали на припаркованные автомобили.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Прокуратура Калининского района города Чебоксар организовала проверку по факту падения кирпичей с жилого многоквартирного дома № 13 Восточного посёлка города Чебоксары.

О происшествии, случившемся 2 июня, сообщает прокуратура Чувашской Республики. На место были направлены сотрудники ведомства для проведения проверочных мероприятий. Предварительно установлено, что части парапета упали с 17-го этажа, который в доме 2019 года

постройки выполняет техническую функцию. В результате падения кирпичей оказались повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

В рамках проверки будут установлены причины и подробные обстоятельства случившегося.

Прокуратура также возьмет на контроль выполнение обследования специалистами других конструкций в этом жилом доме.