В Чебоксарах часть здания упала на машины

Прокуратура Калининского района города Чебоксар организовала проверку по факту падения кирпичей с жилого многоквартирного дома № 13 Восточного посёлка города Чебоксары.
О происшествии, случившемся 2 июня, сообщает прокуратура Чувашской Республики. На место были направлены сотрудники ведомства для проведения проверочных мероприятий. Предварительно установлено, что части парапета упали с 17-го этажа, который в доме 2019 года
постройки выполняет техническую функцию. В результате падения кирпичей оказались повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе.
В рамках проверки будут установлены причины и подробные обстоятельства случившегося.
Прокуратура также возьмет на контроль выполнение обследования специалистами других конструкций в этом жилом доме.