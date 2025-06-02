Стрелял в голову: кто и зачем пытался убить актера «Улиц разбитых фонарей»

В субботу, 31 мая, пьяный дебошир выстрелил в голову актеру «Улиц разбитых фонарей» Валерию Музыке из сигнального пистолета. Артист выжил и смог задержать нападавшего. Сам Музыка заявляет, что едва не погиб. В каком сейчас состоянии Музыка и как накажут стрелка, выясняла «Вечерняя Москва».
Как произошло нападение на актера.
Инцидент произошел в субботу, 31 мая, в торговом центре (ТЦ) «Меркурий» в Санкт-Петербурге, где 48-летний актер Валерий Музыка подрабатывал охранником. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что около 22:00 к нему подошли две девушки и попросили помощи.
— Вечером, когда мы уже закрывались, ко мне подошли две девушки, одна плакала, другая ее успокаивала. Она (плачущая девушка — прим. «ВМ») начала объяснять, что у нее муж забрал телефон и выкинул. Я ей сказал звонить в полицию и писать заявление, — вспоминает Музыка.
После этого, по словам актера, к ним подбежал, предположительно, муж одной из девушек и принялся выяснять с ней отношения. Музыка сделал ему замечание и попросил покинуть ТЦ, на что тот никак не реагировал.
— Я по нему сразу увидел, что он был немножко не в адеквате, под какими-то препаратами. Потому что глаза у него были пустыми, он бегал, дергался, как энерджайзер. Не знаю, что он принял, но не алкоголь 100 процентов, — объяснил актер.
Затем посетители направились к выходу, а Музыка пошел дальше осматривать территорию Торгового центра. Позднее на фудкорте он снова заметил того же дебошира. На этот раз он выбрасывал мусор из одной из урн. На замечание он никак не отреагировал. Тогда Музыка подошел к нарушителю и взял его за руки, но тот вырвался, достал сигнальный пистолет «Пионер» и несколько раз выстрелил.
— Я ничего не почувствовал, но меня оглушило. Я побежал за ним… Он пробежал вперед, развернулся и направил мне пистолет прям в лицо. Я уже понял, что он будет стрелять, что хочет меня убить. В тот момент, когда он нажимал на курок, я немного отвел его руку, поэтому пуля пролетела мимо, попала мне в плечо. В том месте вся рубашка сгорела, я получил ожог плеча. И вторую пулю я тоже отвел, она мне по виску прошлась, сожгла в том месте все волосы и пролетела мимо, — рассказал артист.
Музыка смог выбить пистолет из рук нарушителя, после чего к нему на помощь подоспели другие охранники. Они скрутили дебошира и удерживали до тех пор, пока не приехала полиция.
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Музыка второй день лежит в больнице.
После произошедшего Музыку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами на руке и голове. Актер считает, что в момент нападения его спасло лишь то, что он успел вовремя отвести пистолет от своего лица.
— Если бы я не отвел руку с пистолетом немножко в сторону, то вполне вероятно, что это все закончилось бы либо летальным исходом, либо какими-то очень серьезными травмами, которые я вряд ли смог потом вылечить. Инвалидом бы я точно стал, — рассуждает Музыка в беседе с «Вечерней Москвой».
Он уже второй день находится в больнице под присмотром врачей и чувствует себя не очень хорошо. По словам актера, ему тяжело долго смотреть в телефон и писать сообщения. О выписке из клиники врачи пока не говорят.
Дебоширу грозит тюрьма.
К настоящему моменту подозреваемый находится в полицейском отделении, в его отношении составили административный протокол о хулиганстве. Позднее в его отношении возбудили уголовное дело.
— Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев, за хулиганство подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. При этом, по словам юриста, дебошира могут обвинить и в других преступлениях.
— Вероятнее всего, в дальнейшем ему предъявят обвинение в причинении среднего или тяжкого вреда здоровью охранника, смотря как установит экспертиза. Это еще до пяти лет лишения свободы, — пояснил Лунев.
Сам Музыка намерен настаивать на аресте дебошира и его дальнейшем лишении свободы. По словам актера, «такие люди не должны ходить по улицам».
Чем известен актер Валерий Музыка.
Валерию Музыке 48 лет, он родился и вырос в Молдавской ССР. В 1996 году он переехал в Санкт-Петербург и начал развивать актерскую карьеру. Уже в ближайшие несколько лет он сыграл криминалиста в первом сезоне детективного сериала «Агент особого назначения».
В 2011 году Музыке досталась роль телохранителя в пятом сезоне сериала «Морские дьяволы», а еще через год — роль полицейского в сериале «ППС» и дворника в шестом сезоне «Ментовских войн».
Вплоть до 2015 года Музыка активно играл эпизодические роли в боевике «Отставник-3», нескольких сезонах сериалов «Тайны следствия», «Дознаватель», «Горюнов» и «Невский». К настоящему моменту он продолжает актерскую карьеру и подрабатывает охранником в торговом центре в Санкт-Петербурге.
Звезды нередко становятся жертвами нападений и криминальных скандалов. Так, 12 апреля актриса Александра Дроздова напала с ножом на своего сожителя — артиста Илью Деля. Девушка заявила, что таким образом она пыталась защитить своего сына от пьяного возлюбленного. Сам Дель просил не привлекать Дроздову к уголовной ответственности, заявив, что «конфликт исчерпан».
Другое преступление произошло спустя буквально пару дней — бывшего участника проекта «Дом-2» Дмитрия Лукина нашли мертвым с 50 ножевыми ранениями. Предварительно, его во время застолья зарезал знакомый — экс-участник КВН и сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой.