Стрелял в голову: кто и зачем пытался убить актера «Улиц разбитых фонарей»

— Я ничего не почувствовал, но меня оглушило. Я побежал за ним… Он пробежал вперед, развернулся и направил мне пистолет прям в лицо. Я уже понял, что он будет стрелять, что хочет меня убить. В тот момент, когда он нажимал на курок, я немного отвел его руку, поэтому пуля пролетела мимо, попала мне в плечо. В том месте вся рубашка сгорела, я получил ожог плеча. И вторую пулю я тоже отвел, она мне по виску прошлась, сожгла в том месте все волосы и пролетела мимо, — рассказал артист.