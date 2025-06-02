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Пенсионер из Ялты перевел мошенникам 46 миллионов рублей, поверив в «уголовное дело»

78-летний житель Ялты стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более 46 миллионов рублей. Аферисты связались с ним через Telegram, представились знакомым и «сотрудником полиции», убедив, что против него возбуждено уголовное дело. Мужчина снял все средства и перевел их на «безопасный счет».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

78-летний житель Ялты стал жертвой телефонного мошенничества и лишился более чем 46 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

Звонок в Telegram стал началом аферы. Неизвестный представился старым знакомым пенсионера и сообщил, что против него и его бывших коллег якобы ведется проверка правоохранительными органами.

Спустя несколько часов мужчине позвонил уже «сотрудник полиции». Ему сообщили, что в его отношении возбуждено уголовное дело за перевод средств лицу, связанному с запрещенной организацией.

Пенсионер отрицал свою причастность к обвинению, но ему предложили якобы оформить накопления на временное хранение и обналичить все, чтобы положить на так называемый «безопасный счет».

Пожилой человек не усомнился и выполнил все указания. Он снял и перевёл аферистам более 46 млн рублей. Лишь когда деньги исчезли, понял, что его обманули, и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными: представители силовых структур никогда не общаются через мессенджеры и не просят переводить деньги. Никаких «безопасных счетов» для сохранения средств не существует.