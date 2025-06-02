Переехал и бросил в реку: что грозит трактористу, задавившему ребенка в Дмитрове

Тело 13-летнего мальчика нашли в реке в подмосковном Дмитрове. Подростка случайно переехал на тракторе его знакомый рабочий. Решив скрыть следы преступления, мужчина в ковше вывез погибшего ребенка с места происшествия и выбросил. Как мальчик угодил под колеса трактора и понесет ли водитель за это ответственность — в материале «Вечерней Москвы».
Как ребенок попал под колеса трактора.
Трагедия произошла 28 мая в Дмитровском округе Московской области. В этот день 35-летнему трактористу нужно было заровнять несколько ям вблизи деревне Нижнево. В качестве помощника он взял с собой 13-летнего мальчика.
Во время работ мужчина, сидя за рулем трактора «Беларусь», не заметил подростка и случайно на него наехал. Мальчика затянуло в движущийся механизм культиватора, отчего тот умер на месте.
Сознаваться в преступлении рабочий не планировал. Он положил тело погибшего мальчика в ковш трактора, вывез его к реке и выбросил в воду. Родителям школьника он рассказал, что тот не захотел помогать и куда-то ушел.
А спустя несколько дней тело ребенка нашли в реке случайные рыбаки.
Что известно о жертве и предполагаемом преступнике.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемым оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. «МК» уточняет, что мужчина родом из Таджикистана.
Предполагаемый преступник не раз приезжал в Подмосковье в качестве вахтового рабочего. С декабря 2024 года он находился в Дмитрове в качестве разнорабочего по мелким поручениям.
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Погибший 13-летний мальчик жил вместе с родителями, а с недавних пор стал вместе с мамой приезжать в Дмитров на хозяйственные работы. Поначалу школьник помогал ей высаживать рассаду, а за несколько дней до трагедии решил переключиться на дорожные работы.
Когда подросток пропал, родители о нем сильно беспокоились. Они заявили в полицию и искали ребенка по всей округе.
Что грозит трактористу.
После гибели 13-летнего мальчика под колесами трактора было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый признал вину на допросе, ему уже предъявили обвинения и избрали меру пресечения.
— 35-летний обвиняемый арестован судом до 31 июля 2025 года, — сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.
Как рассказала «Вечерней Москве» кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. При этом если бы тракторист не стал скрывать преступление и сам во всем сознался, это могло бы смягчить будущее наказание.
— Отягчающим обстоятельством считалось бы, если бы тракторист намеренно убил ребенка с целью скрыть следы какого-нибудь другого преступления. А при причинении смерти по неосторожности сокрытие тела отягчающим обстоятельством не считается. Но если бы он сам во всем признался, это могли бы учесть как смягчающее вину обстоятельство, — объяснила юрист.
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По словам Рагулиной, в этом случае трактористу с большей долей вероятности дали бы условный срок.
Порой за подобными «несчастными случаями» скрываются жуткие, вполне преднамеренные преступления. Например, в 2024 году в Новосибирской области умерла 10-летняя девочка. Ее мама уехала в командировку, оставив дочь на знакомых-сектантов. А спустя почти полгода после этой трагедии, в феврале 2025 года, выяснилось, что школьницу могли запоить до смерти.
Другая трагедия произошла в феврале 2025 года в Калининградской области, где почти сутки искали семилетнего мальчика. О его пропаже заявили родители. Вскоре тело ребенка нашли в реке в пакете с кирпичами. Как оказалось, его убил отчим.
А в начале апреля в лесу Свердловской области нашли женскую голову. Следователям несколько дней не удавалось найти остальное тело. Когда личность убитой наконец установили, под подозрение попал ее 49-летний знакомый. Предположительно, он «неудачно» толкнул шестилетнего сына потерпевшей, из-за чего тот погиб, а после набросился и на мать.