Переехал и бросил в реку: что грозит трактористу, задавившему ребенка в Дмитрове

— Отягчающим обстоятельством считалось бы, если бы тракторист намеренно убил ребенка с целью скрыть следы какого-нибудь другого преступления. А при причинении смерти по неосторожности сокрытие тела отягчающим обстоятельством не считается. Но если бы он сам во всем признался, это могли бы учесть как смягчающее вину обстоятельство, — объяснила юрист.