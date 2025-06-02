Стало известно, откуда были ввезены дроны для атак ВСУ на военные аэродромы

Дроны, которые использовались для атак ВСУ на российские военные части в пяти регионах, были поставлены в Россию из-за границы, предположительно ввезены из Казахстана в Челябинскую область. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах.