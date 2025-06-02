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При подрыве моста в Брянской области использовали американскую взрывчатку

Одна из бомб, заложенных 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области, не сработала. Это позволило участникам расследования установить, что украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение, выяснил «Ъ».

Источник: Дмитрий Радченко/ТАСС

Предварительно на той же основе собраны самодельные взрывные устройства, которые применяли при совершении других терактов. Следствие не исключает, что на российской территории действовало сразу несколько групп диверсантов.

В прошедшие выходные на объектах Московской железной дороги совершены три подрыва. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракты и незаконный оборот взрывчатки, совершенные группой лиц (ст. 205 и 222.1 УК РФ). В 22:50 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. 7 человек погибли, 97 пострадали.

Около трех часов 1 июня был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Травмы получили только машинист и его помощник. В 10:50 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом. Повреждено около 5 м железной дороги. Обошлось без жертв.