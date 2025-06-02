При подрыве моста в Брянской области использовали американскую взрывчатку

Предварительно на той же основе собраны самодельные взрывные устройства, которые применяли при совершении других терактов. Следствие не исключает, что на российской территории действовало сразу несколько групп диверсантов.
В прошедшие выходные на объектах Московской железной дороги совершены три подрыва. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракты и незаконный оборот взрывчатки, совершенные группой лиц (ст. 205 и 222.1 УК РФ). В 22:50 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. 7 человек погибли, 97 пострадали.
Около трех часов 1 июня был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Травмы получили только машинист и его помощник. В 10:50 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом. Повреждено около 5 м железной дороги. Обошлось без жертв.