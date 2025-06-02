При подрыве моста в Брянской области использовали американскую взрывчатку

Около трех часов 1 июня был взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Травмы получили только машинист и его помощник. В 10:50 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом. Повреждено около 5 м железной дороги. Обошлось без жертв.