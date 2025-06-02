Херсонская область подверглась массированной атаке БПЛА

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 2 июня, сообщил о массированной атаке на регион с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
По его словам, в настоящее время продолжается боевая работа сил и средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил РФ, в ходе которой уже было сбито несколько беспилотников.
— Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
2 июня в пресс-службе Минобороны РФ сообщили об уничтожении 162 украинских БПЛА над несколькими регионами страны.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.