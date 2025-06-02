Подросток погибла от удара током от фонтана в Белгородской области

Всё произошло в понедельник, 2 июня, когда девочка играла у фонтана и получила удар электрическим током. К сожалению, спасти её не удалось — она скончалась на месте.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ, что говорит о серьёзных нарушениях в обеспечении безопасности на территории общественного места», — сообщили в СУСК по региону.
Следователи уже начали работать над установлением всех обстоятельств трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти ребёнка. Прокуратура Яковлевского района также проводит свою проверку по данному факту, а контроль за ходом расследования осуществляет прокуратура Белгородской области.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю.