В Праге движение автомобилей встало из-за лошади Пржевальского

Лошадь Пржевальского стала причиной остановки движения на кольцевой дороге в Праге, как сообщает новостной портал Irozhlas.
Жеребец по имени Виски, родившийся в Пражском зоопарке, повредил двери фуры, в которой его везли в аэропорт для отправки в Казахстан. Планировалось, что его выпустят на свободу в одном из заповедников этой страны. Инцидент произошел на кольцевой автодороге в районе Черны-мост, и для поимки животного полиции пришлось остановить движение на загруженной трассе.
После того как лошадь была поймана, ветеринары провели её осмотр, а затем вернули Виски обратно в Пражский зоопарк. В результате этого происшествия планы по отправке жеребца в Казахстан были изменены: вместо четырех лошадей Пржевальского туда отправятся только три.
Пражский зоопарк занимается разведением лошадей Пржевальского с 1932 года и ведет международную племенную книгу этого вида с 1959 года. С 2011 года зоопарк реализует программу по возвращению этих животных в их естественную среду обитания. Ранее лошади направлялись из Праги в два заповедника Монголии, а теперь — в Казахстан.
До этого сообщалось, что на Южном Урале намерены восстанавливать популяцию лошадей Пржевальского.