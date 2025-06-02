В Праге движение автомобилей встало из-за лошади Пржевальского

Жеребец по имени Виски, родившийся в Пражском зоопарке, повредил двери фуры, в которой его везли в аэропорт для отправки в Казахстан. Планировалось, что его выпустят на свободу в одном из заповедников этой страны. Инцидент произошел на кольцевой автодороге в районе Черны-мост, и для поимки животного полиции пришлось остановить движение на загруженной трассе.