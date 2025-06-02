Очевидцы сообщают о взрывах на моторном заводе в Нижнем Новгороде

Взорвался грузовик с цистерной, рассказали очевидцы.
Пожар произошел на территории Заволжского моторного завода. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на очевидцев.
По словам очевидцев, возгорание началось после взрыва грузовика с цистерной. В результате происшествия огонь охватил кровлю цеха по производству подшипников. «Пожар вспыхнул на территории Заволжского моторного завода. Предварительно, пострадал один человек. По словам очевидцев, взорвался грузовик с цистерной — вспыхнула кровля цеха по производству подшипников», — говорится в сообщении Mash.
На место происшествия были направлены подразделения МЧС и экстренные службы. В настоящее время площадь пожара и состояние пострадавшего уточняются. Официальные комментарии от представителей завода и спасательных служб пока не поступили. Причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в селе Янино Ленинградской области вспыхнул пожар в складах, где хранились лакокрасочные материалы. Свидетели происшествия отмечают, что на территории возгорания были слышны взрывы. К месту чрезвычайной ситуации прибыли сотрудники пожарной службы и представители прокуратуры. Подробности инцидента на заводе лакокрасочной продукции «Пигмент» — в материале URA.RU.