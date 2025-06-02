Очевидцы сообщают о взрывах на моторном заводе в Нижнем Новгороде

По словам очевидцев, возгорание началось после взрыва грузовика с цистерной. В результате происшествия огонь охватил кровлю цеха по производству подшипников. «Пожар вспыхнул на территории Заволжского моторного завода. Предварительно, пострадал один человек. По словам очевидцев, взорвался грузовик с цистерной — вспыхнула кровля цеха по производству подшипников», — говорится в сообщении Mash.