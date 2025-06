Новые договоренности и дальнейшая судьба мира: как прошли новые переговоры в Стамбуле

Переговоры сторон проходили под пристальным вниманием западных СМИ. Bloomberg пишет, что отсутствие прогресса в переговорах расстраивает президента США Дональда Трампа. Reuters отмечает нежелание Киева соглашаться на признание ставших российскими территорий. CNN и Associated Press назвали переговоры безрезультативными. The New York Times отметило прогресс в вопросах обмена пленными.