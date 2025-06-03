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Балицкий: Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. В результате обстрелов ВСУ и повреждения высоковольтного оборудования Запорожская область полностью обесточена. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области», — написал он в Telegram-канале. По его словам, из-за этого в регионе отсутствует электроэнергия. Губернатор поручил Министерству энергетики в короткие сроки разработать резервные источники питания.

Балицкий также сообщил, что объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения. «Нахожусь на месте, проводится несколько оперативных совещаний», — написал он.