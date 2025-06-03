Балицкий: Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области», — написал он в Telegram-канале. По его словам, из-за этого в регионе отсутствует электроэнергия. Губернатор поручил Министерству энергетики в короткие сроки разработать резервные источники питания.