ВСУ выпустили по ДНР более 208 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года

С февраля 2022 года украинские войска выпустили свыше 208 тысяч боеприпасов различного калибра по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, за 1 201 день конфликта было зафиксировано 43 816 случаев ведения огня, из которых 42 312 — с использованием тяжелого вооружения. Информация охватывает период с 17 февраля 2022 года по 2 июня 2025 года.
С начала конфликта погибли 5 354 мирных жителя, включая 156 детей. Также зарегистрировано 180 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах «Лепесток», три человека скончались от полученных ранений. Общее число пострадавших составило 15 944, среди которых 1 012 детей.
Управление также сообщило о повреждении 2 982 транспортных средств и 4 687 объектов гражданской инфраструктуры, включая 263 медицинских учреждения, 921 учебное заведение и 1 883 объекта социального обеспечения. Кроме того, зафиксировано 16 463 случая повреждения жилых домов, передает РИА Новости.