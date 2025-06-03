Mash: над Липецкой областью слышны взрывы

В частности, из-за атак без электроснабжения осталось 150 населенных пунктов в Херсонской области. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. в результате чего около 150 населенных пунктов остались без электроснабжения. Следите за развитием событий в нашей онлайн-трансляции.