Дроны ВСУ атаковали регионы РФ после переговоров в Стамбуле: жители остались без света

В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. Регион остался полностью без электроэнергии, больницы переведены на резервные источники питания. Херсонская область также пострадала: в результате атаки беспилотников нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах. Без света остались более 104 тысяч человек. Поврежденная подстанция обеспечивала несколько округов, в том числе Генический и Ивановский.