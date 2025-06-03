Орбан: в Брюсселе приняли решение о продолжении конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна занимает иную позицию в отношении украинского конфликта. Он заявил, что Будапешт выступает против затягивания боевых действий и поддерживает усилия экс-президента США Дональда Трампа по достижению мира. Орбан отметил, что Венгрия последовательно призывает к прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на позицию большинства стран Евросоюза.