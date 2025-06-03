Орбан: в Брюсселе приняли решение о продолжении конфликта на Украине

Орбан считает, что конфликт на Украине может затянуться.
Брюссельские власти приняли решение о необходимости продолжать военный конфликт на Украине. Об этом заявил в своих социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х. По его словам, европейское руководство игнорирует инициативы США, направленные на поиск мирного урегулирования ситуации.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна занимает иную позицию в отношении украинского конфликта. Он заявил, что Будапешт выступает против затягивания боевых действий и поддерживает усилия экс-президента США Дональда Трампа по достижению мира. Орбан отметил, что Венгрия последовательно призывает к прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на позицию большинства стран Евросоюза.
Ранее Орбан сообщил о решении созвать заседание совета обороны в связи с обеспокоенностью перспективой затяжного конфликта на территории Украины. По его словам, происходящее свидетельствует о существенном расхождении между инициативами по мирному урегулированию, которые выдвигает администрация бывшего президента США Дональда Трампа, и позицией руководства Евросоюза и Украины, нацеленными на продолжение боевых действий, напоминает RT.