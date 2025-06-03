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Рядом с Турцией произошло ощутимое землетрясение

В районе Эгейского моря между Турцией и архипелагом Додеканес (Греция) произошло ощутимое землетрясение.

В районе Эгейского моря между Турцией и архипелагом Додеканес (Греция) произошло ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 5,8, проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.

Эпицентр подземных толчков находился всего в 18 км к юго-востоку от турецкого города Мармарис. Очаг залегал на глубине 58 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Однако в районе землетрясения объявили угрозу цунами.

Также турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что землетрясение ощущалось в Анталье и Мугле.

Ранее сообщалось о землетрясение у Южных Курильских островов.