Рядом с Турцией произошло ощутимое землетрясение

В районе Эгейского моря между Турцией и архипелагом Додеканес (Греция) произошло ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 5,8, проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.
Эпицентр подземных толчков находился всего в 18 км к юго-востоку от турецкого города Мармарис. Очаг залегал на глубине 58 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Однако в районе землетрясения объявили угрозу цунами.
Также турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что землетрясение ощущалось в Анталье и Мугле.
Ранее сообщалось о землетрясение у Южных Курильских островов.