Туристам пришлось убегать от извержения вулкана Этна

Туристам пришлось срочно покинуть туристический маршрут на вулкан Этна на Сицилии. Камеры зафиксировали, как группа людей убегает от кратера в момент выброса лавы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Этна, самый активный вулкан в Европе, начал извергаться утром 2 июня, выпуская в небо потоки лавы, пепла и газа. Посетители, пришедшие полюбоваться зрелищем, были вынуждены поспешить вниз по склону.
Лавовые потоки вырвались из юго-восточного кратера, находящегося на высоте около 2,8 тысячи метров над уровнем моря. Извержение сопровождалось выбросами пепла и газов, в результате чего над вулканом образовалось огромное грибовидное облако. В близлежащих населённых пунктах выпал вулканический пепел.
Также эксперт оценил опасность извержения вулкана Этна для Москвы.