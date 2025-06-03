Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристам пришлось убегать от извержения вулкана Этна

Туристам пришлось срочно покинуть туристический маршрут на вулкан Этна на Сицилии.

Туристам пришлось срочно покинуть туристический маршрут на вулкан Этна на Сицилии. Камеры зафиксировали, как группа людей убегает от кратера в момент выброса лавы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Этна, самый активный вулкан в Европе, начал извергаться утром 2 июня, выпуская в небо потоки лавы, пепла и газа. Посетители, пришедшие полюбоваться зрелищем, были вынуждены поспешить вниз по склону.

Лавовые потоки вырвались из юго-восточного кратера, находящегося на высоте около 2,8 тысячи метров над уровнем моря. Извержение сопровождалось выбросами пепла и газов, в результате чего над вулканом образовалось огромное грибовидное облако. В близлежащих населённых пунктах выпал вулканический пепел.

Также эксперт оценил опасность извержения вулкана Этна для Москвы.