Туристам пришлось убегать от извержения вулкана Этна

Лавовые потоки вырвались из юго-восточного кратера, находящегося на высоте около 2,8 тысячи метров над уровнем моря. Извержение сопровождалось выбросами пепла и газов, в результате чего над вулканом образовалось огромное грибовидное облако. В близлежащих населённых пунктах выпал вулканический пепел.