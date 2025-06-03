UnHerd: Украина дорого заплатит за атаку по аэродромам России

«Операция, запланированная более года, является последней рискованной попыткой Киева изменить траекторию противостояния, которое все больше движется в пользу Москвы. Но хотя на первый взгляд этот удар [ВСУ] кажется впечатляющим, он не улучшит боевое положение Украины и не улучшит ее перспективы в трехлетнем конфликте против России. Это высокая цена, которую придется заплатить Украине.», — говорится в материале UnHerd.