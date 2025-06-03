Украине придется заплатить высокую цену за атаки на аэродромы России.
Украине придется заплатить высокую цену за совершенную атаку на российские аэродромы. Данная операция рассматривалась Киевом как последняя возможность изменить ситуацию на линии фронта в свою пользу, однако эта попытка не увенчалась успехом. Об этом пишет британский портал UnHerd.
«Операция, запланированная более года, является последней рискованной попыткой Киева изменить траекторию противостояния, которое все больше движется в пользу Москвы. Но хотя на первый взгляд этот удар [ВСУ] кажется впечатляющим, он не улучшит боевое положение Украины и не улучшит ее перспективы в трехлетнем конфликте против России. Это высокая цена, которую придется заплатить Украине.», — говорится в материале UnHerd.
Отмечается, что в место этого это, скорее всего, нанесет стратегический и оперативный ущерб Украине, укрепив решимость России. Тем самым возрастет риск эскалации. Подобное решение, говорится в материале, поставит под угрозу оставшуюся военную поддержку со стороны администрации главы Белого дома Дональда Трампа.
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Украинские военные 1 июня попытались атаковать российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако все удары были отражены силами ПВО. Польские и западные СМИ ранее отмечали, что операция могла быть проведена при участии американских разведывательных служб и рассматривалась как последняя попытка Киева изменить ход конфликта. Подобные действия, по мнению аналитиков, могут привести к дальнейшему ухудшению позиций Украины и усилению давления на ее руководство.