Московских автомобилистов предупредили о перекрытиях в Можайском районе

В Можайском районе Москвы из-за дорожно-транспортного происшествия ограничили движение автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии столицы.
Как уточняется, из-за аварии перекрыто движение по дублеру и развороту под эстакадой по улице Рябиновой в районе проспекта Генерала Дорохова.
В связи с временными ограничениями Дептранс призвал водителей выбирать альтернативные пути объезда.
Ранее стало известно о серьезном пожаре на строительном рынке в Новой Москве. Позднее пожарные локализовали огонь на площади 1,2 тыс. квадратных метров.