Мошенники заставили российского подростка поджечь несколько автомобилей

Сначала ему позвонила женщина, представившаяся сотрудницей школы, и попросила фото паспорта. После этого юноше поступил звонок от человека, якобы представляющего правоохранительные органы. Тот сообщил, что аккаунт подростка на портале «Госуслуги» якобы был взломан, и теперь нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет». Испуганный школьник отправил мошенникам 200 тысяч рублей со счета своей матери.